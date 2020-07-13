За сутки от COVID-19 умерли 15 человек, от пневмонии - 29

За прошедшие сутки зафиксировано 15 летальных исходов от COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила начальник общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.

Из них в:

- больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 4 (мужчины – 56, 56, 46 лет, женщина 60 лет);

- Республиканской клинической инфекционной больнице - 2 (женщины – 70 и 71 года);

- Ат-Талинской территориальной больнице – 1 (мужчина 61 года);

- Ат-Башинской территориальной больнице – 1 (женщина 55 лет);

- Жайылской территориальной больнице – 5 (мужчины – 69 и 67 лет, женщины – 83, 50, 61 года);

- Кадамжайской территориальной больнице – 1 (мужчина 77 лет);

- Лейлекской территориальной больнице – 1 (мужчина 75 лет).

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 147 случаев.

Кроме того, Акматова сообщила, что за сутки от пневмонии умерли 29 человек. Из них 13 - по республике и 16 - в Бишкеке.

Всего с марта этого года скончались 452 человека.

Источник: Кабар