За сутки от COVID-19 умерли 15 человек, от пневмонии - 29

За прошедшие сутки зафиксировано 15 летальных исходов от COVID-19.
Об этом на брифинге сообщила начальник общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.
Из них в:
- - больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 4 (мужчины – 56, 56, 46 лет, женщина 60 лет);
- - Республиканской клинической инфекционной больнице - 2 (женщины – 70 и 71 года);
- - Ат-Талинской территориальной больнице – 1 (мужчина 61 года);
- - Ат-Башинской территориальной больнице – 1 (женщина 55 лет);
- - Жайылской территориальной больнице – 5 (мужчины – 69 и 67 лет, женщины – 83, 50, 61 года);
- - Кадамжайской территориальной больнице – 1 (мужчина 77 лет);
- - Лейлекской территориальной больнице – 1 (мужчина 75 лет).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 147 случаев.
Кроме того, Акматова сообщила, что за сутки от пневмонии умерли 29 человек. Из них 13 - по республике и 16 - в Бишкеке.
Всего с марта этого года скончались 452 человека.
Источник: Кабар
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