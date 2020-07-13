На утро 13 июля выявлено 488 новых случаев коронавируса. Всего 11 117

На утро 13 июля подтверждено 11 117 случаев коронавируса.

На 13 июля по республике зарегистрировано 488 новых случаев СOVID-19, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 13 июля на брифинге.

Новые случаи выявлены:

- Бишкек — 265

- Жалал-Абадская область — 51

- г.Ош — 45

- Баткенская область — 43

- Чуйская область — 37

- Ошская область — 26

- Иссык-Кульская область — 15

- Нарынская область — 4

- Таласская область — 2

Всего по республике на утро 13 июля подтверждено 11 117 случаев коронавируса.

За сутки из стационаров выписано 73 пациента после коронавируса. Всего выздоровело 3460.

За сутки от коронавируса скончались 15 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org