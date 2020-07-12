За сутки от пневмонии в Кыргызстане умер 41 человек, от коронавируса - 7

Всего с марта от пневмонии скончались 423 человека.
За прошедшие сутки в Кыргызстане зафиксировано 7 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, летальные исходы зафиксированы:
- в больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 3 (мужчины – 37, 57 лет, женщина, 58 лет);
- в Республиканской клинической инфекционной больнице — 1 (женщина, 57 лет);
- в Ат-Башинской территориальной больнице – 1 (женщина, 64 года);
- в Жайылской территориальной больнице – 2 (мужчины — 36, 52 года).
- Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 132 случая.
Также за прошедшие сутки зарегистрирован 41 летальный исход от пневмонии. Из них 22 по республике и 19 в Бишкеке.
Всего с марта от пневмонии скончались 423 человека.
Источник: Элгезит
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