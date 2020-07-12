В Кыргызстане за сутки выявлено 719 новых случаев коронавируса.

Бишкек, "Саясат. kg". Всего по республике: 10629.
На 12 июля 2020 года по республике зарегистрировано 719 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе COVID-19.
Новые случаи выявлены:
- г.Бишкек - 500;
- Чуйская область - 96;
- г.Ош - 37;
- Ошская область - 20;
- Джалал-Абадская область - 10;
- Баткенская область - 34;
- Иссык-Кульская область - 15;
- Нарынская область - 1;
- Таласская область - 6.
Всего по республике: 10629.
Источник: zdorovie.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!