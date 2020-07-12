В Кыргызстане за сутки выявлено 719 новых случаев коронавируса.

Бишкек, "Саясат. kg". Всего по республике: 10629.

На 12 июля 2020 года по республике зарегистрировано 719 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе COVID-19.

Новые случаи выявлены:

- г.Бишкек - 500;

- Чуйская область - 96;

- г.Ош - 37;

- Ошская область - 20;

- Джалал-Абадская область - 10;

- Баткенская область - 34;

- Иссык-Кульская область - 15;

- Нарынская область - 1;

- Таласская область - 6.

Всего по республике: 10629.

Источник: zdorovie.akipress.org