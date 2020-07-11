Мешает ли пандемия COVID-19 сменить неэффективный парламент и сформировать достойное правительство

И с этим, на сегодняшний день, стали жить многие страны.

Прослеживая политический климат Кыргызстана, можно невооруженным глазом заметить частое появление заявлений отдельных представителей политических партий о том, что президент не должен был объявлять парламентские выборы-2020 из-за пандемии короновирусной инфекции COVID-19. Бесспорно, конституционно, он сделать это не мог, ибо если не было с его стороны назначения выборов, то за него бы эту функцию на себя взяло конституционное законодательство.

Единственным выходом, чтобы объявить выборный «тайм-аут», являлось введение чрезвычайного (или военного) положения. Но насколько такое решение являлось бы верным? И какую цель преследуют на самом деле за это ратующие? Давайте попытаемся разобраться.

Выобры в Жогорку Кенеш. Что лучше: провести или отменить?

Возникает вопрос, можно ли за счёт объявления ЧП, ликвидировать угрозу вируса COVID-19, существующую не только у нас в стране, но и во всем мире? Мировой опыт показывает, что многие зарубежные страны, признали, что пандемия может продлиться до двух лет. И в ближайшее время вирус не исчезнет, но он и не станет препятствием для нормализации жизни, которая наступит благодаря вакцинам или приобретению населением коллективного иммунитета естественным путём.

И с этим, на сегодняшний день, стали жить многие страны. У нас также нет необходимости снова загонять граждан на принудительную изоляцию, массово закрывая бизнес и социальный сектор, при помощи милиции и войск. Это не есть выход. Как и не выход отменять парламентские выборы в Кыргызстане. Но об этом в заключительной части статьи.

ыли ли отменены референдумы и парламентские выборы в мире?

Говоря о мировом опыте, можно в качестве аргументов в пользу проведения выборов в конституционный срок, предложить опыт Хорватии, России, Монголии, Южной Кореи и многих других стран.

Парламентские выборы в Хорватии

5 июля 2020 года в Хорватии прошли парламентские выборы. Победу на этих выборах одержала партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича. Но главным является то, что хорватские власти провели их на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, которое на момент проведения достигло рекордного уровня после ослабления карантинных мер и открытия границ. Избирателям было рекомендовано приходить на избирательные участки в масках и приносить с собой собственные пишущие средства. В итоге согласно сведениям СМИ, участниками формирования хорватского парламента стали 3,8 млн. избирателей, проголосовав за 151 одного депутата.

Всероссийское голосование в России

Как известно, всероссийское голосование за поправки в российскую Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года. Причем голосовать за поправки можно было как в электронной форме, так и непосредственно придя на избирательный участок. И стоит заметить, что всероссийское голосование первоначально было назначено на 22 апреля 2020 года. Но 25 марта 2020 года, в своём обращении к народу президент России Владимир Путин объявил о переносе даты голосования с 22 апреля на более поздний срок, в связи со всемирной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая затронула в том числе и Россию.

Однако 1 июня 2020 года, после видео-конференции, с членами рабочей группы и ЦИК России, несмотря на пандемию, глава государства Владимир Путин подписал Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля 2020 года. Одной из мер в обеспечении противоэпидемиологической безопасности стало продленное голосование с 25 по 30 июня 2020 года. Для безопасности перед входом на избирательный участок измерялась температура тела, участки были обеспечены одноразовыми масками и перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками, дезинфицирующими ковриками, а также разметками социального дистанцирования. В итоге, с точки зрения обеспечения безопасности своими граждан, Россия провела всероссийское голосование успешно.

Парламентские выборы в Монголии

Интересным является тот факт, что перенести парламентские выборы, из-за упомянутой пандемии, пыталась и Монголия. Однако предложение президента Монголии Халтмаагийн Баттулга отменить выборы на неопределённый срок, было отклонено правительством самой страны. И практика показывает, что, обеспечив все вышеупомянутые условия как для своих граждан, так и на избирательных участках, парламентские выборы 24 июня 2020 года успешно состоялись.

Парламентские выборы в Южной Корее

Южная Корея стала одной из первых стран, решившихся проводить парламентские выборы на фоне пандемии COVID-19. Как стало известно, за время вспышки заболевания в Южной Кореи было зафиксировано 10 653 случая заражения COVID-19 и 232 случая смерти. Однако власти этой страны не стали переносить выборы в парламент, запланировав его на 15 апреля 2020 года. В последствии, депутатский корпус был успешно сформирован, причем без ущерба здоровью гражданам этой страны. Соблюдали противоэпидемиологические меры все, и президент Южной Кореи, и рядовой гражданин. Говоря о переносе выборов, стоит заметить, что выборы в этой стране никогда в истории не переносились, даже во время Корейской войны в 1952 году, когда проходили выборы президента.

Особое мнение

Безусловно, жизнь и здоровье граждан бесценна, ибо это входит в сферу прав и свобод человека, относящихся к высшим ценностям. Но в тоже время своевременная смена и формирование всех ветвей государственной власти, зависящее напрямую от волеизъявления кыргызского народа это также право всех граждан, и обязанность государственных структур, в том числе президента и парламента. Поскольку, именно народу отведено право быть носителем суверенитета и быть единственным источником государственной власти. И реализовывать свои властные полномочия непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления на основе настоящей Конституции и законов.

Но в тоже время нужно признать, что сегодня народу, не до парламентских выборов, каждый из нас занят своим здоровьем и сохранением жизни близких, параллельно осуждая правительство, призывает к ответственности и к самороспуску «безнадежный» парламент. С последним так на самом деле. Раз так обстоят дела, то именно мы должны быть крайне заинтересованы в своевременном формировании парламентской власти, в избрании качественного состава депутатского корпуса, в последствии который сформирует эффективное кыргызское правительство, приоритетом которого будет в первую очередь здравоохранение и в целом социальный сектор.

Кыргызское общество не должно идти на поводу отдельных представителей политических партий, пытающихся ради своей выгоды, увести народ в сторону усиления протеста в отношении действующей власти. Играя и зарабатывая политические очки на том, что глава государства должен был отменить парламентские выборы-2020, из-за вспышки короновирусной инфекции COVID-19 по стране. Умалчивая при этом, что после отмены парламентских выборов, они будут заявлять, что пока не изберётся новый состав парламента, срок нынешнего будет продолжен. А это именно так и будет, поскольку, как уже говорилось выше, «пандемия может продлиться от одного до двух лет.

Иными словами, уверен, что такие лица заинтересованы в сохранении за собой депутатского мандата и в целом нынешнего парламента до одного или двух лет. И это, во-первых.

Во-вторых, заметьте, представители, призывающие к отмене парламентских выборов, не говорят народу о том, что они одни из первых заявили об участии на парламентских выборах, уведомив кыргызский ЦИК в том же порядке. Если намерения таких лиц искренние, то они могут бойкотировать эти выборы путем подачи заявления в ЦИК об отказе от участия на выборах депутатов парламента. Конституционное законодательство дает такое право, причем как политическим партиям в целом, так и кандидатам по отдельности.

И не нужно будет кричать об этом на всю страну, что глава государства должен отменить парламентские выборы, вводя общественность в заблуждение.

Бесспорно, справедливости ради стоит отметить, что с учётом всех нынешних условий, ЦИК Кыргызстана и правительство имеют право и должны взять на себя ответственность по обеспечению всех противоэпидемиологических мер на избирательных участках, и в целом, во время выборного процесса. Перевести многие встречи в формат онлайн и отменить массовые мероприятия. По крайней мере использовать опыт проведения выборов вышеуказанных стран. Отвечая на вопрос будет ли явка избирателей с «легитимным порогом», поверьте будет. В этом заинтересованы все: и 44 политические партии, в том числе и партия с позицией «Против всех» и даже те, кто сегодня ратует за отмену выборов.

Редакция ответственности за публикацию не несет и мнение автора может не разделять.

Источник: Элгезит