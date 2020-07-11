В КР за сутки от COVID-19 умерли 3 человека, а от пневмонии - 32

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 125 случаев.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
По ее данным, эти случаи зарегистрированы в больнице Кыргызско-Турецкой дружбы – 2 (мужчины - 65 лет и 51 года) и в Лейлекской территориальной больнице – 1 (мужчина 44 лет).
«Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 125 случаев. За сутки от пневмонии умерли 32 человека. Из них 24 - по республике и 8 - в Бишкеке. Всего с марта этого года скончались 382 человека», - сообщила она.
Источник: Кабар
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