Мужчина с пневмонией не смог попасть в больницу в Бишкеке. Поехал к сестре и умер

В Жумгальском районе от пневмонии умер 59-летний мужчина.
Информацию подтвердили в районном штабе.
Как сообщается, мужчина не смог попасть в больницу в городе Бишкек, в связи с чем 3 июля приехал в село Чаек, где проживает его сестра. Его доставили в районную больницу.
По словам заместителя директора территориальной больницы Салтанат Султановой, мужчина в течение 12 дней, находясь в городе Бишкек, лечился дома и обратился в больницу лишь после ухудшения ситуации. «К нам его привезли в тяжелом состоянии. У него пострадала большая часть легких. У нас он находился до 9 июля, в тот же день и скончался», - сообщила она.
Источник: www.turmush.kg
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