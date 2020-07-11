Мужчина с пневмонией не смог попасть в больницу в Бишкеке. Поехал к сестре и умер

В Жумгальском районе от пневмонии умер 59-летний мужчина.

Информацию подтвердили в районном штабе.

Как сообщается, мужчина не смог попасть в больницу в городе Бишкек, в связи с чем 3 июля приехал в село Чаек, где проживает его сестра. Его доставили в районную больницу.

По словам заместителя директора территориальной больницы Салтанат Султановой, мужчина в течение 12 дней, находясь в городе Бишкек, лечился дома и обратился в больницу лишь после ухудшения ситуации. «К нам его привезли в тяжелом состоянии. У него пострадала большая часть легких. У нас он находился до 9 июля, в тот же день и скончался», - сообщила она.

Источник: www.turmush.kg