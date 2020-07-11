Скончался экс-муфтий Чубак ажы Жалилов

Умер экс-муфтий Чубак ажы Жалилов

Умер экс-муфтий, экс-член улемов и религиозный деятель Чубак ажы Жалилов.

Как сообщают в соцсетях его близкие, ранее он был госпитализирован в больницу с пневмонией.

Редакция приносит свои соболезнования родным и близким.

Чубак ажы Жалилов родился 21 января 1975 года в селе Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Источник: Кабар