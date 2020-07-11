Скончался экс-муфтий Чубак ажы Жалилов

Умер экс-муфтий Чубак ажы Жалилов
Умер экс-муфтий, экс-член улемов и религиозный деятель Чубак ажы Жалилов.
Как сообщают в соцсетях его близкие, ранее он был госпитализирован в больницу с пневмонией.
Редакция приносит свои соболезнования родным и близким.
Чубак ажы Жалилов родился 21 января 1975 года в селе Мундуз Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.
Источник: Кабар
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