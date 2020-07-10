Алтынай Омурбекова вышла с допроса. О чем спрашивали экс-вице-премьер-министра?

Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова вышла с допроса с ГСБЭП.

По ее словам, было задано несколько вопросов относительно гуманитарной помощи КНР.

“Тем, кто поспешил осудить меня и сжечь, мол Омурбекова продавала лекарства и медизделия в другие страны, хочу сказать: именно по инициативе Омурбековой было принято распоряжение о введении запрета на вывоз из страны лекарственных средств и изделий медназначения на период пандемии. Так что прежде чем кинуться обвинять, надо уточнять информацию. Не будьте скорыми на расправу. Те, кто меня знает, надеюсь ни на минуту не усомнились во мне, а те кто попытался манипулировать этой информацией, оставляю на их совести. Сейчас главное победить вирус, все остальное не важно“, – сказала экс-чиновница.

Напомним, Алтынай Омурбекова была вызвана на допрос в ГСБЭП в рамках расследуемого уголовного дела, зарегистрированного в ЕРПП по факту коррупции и лоббирования интересов отдельных фарм-компаний.

Источник: reporter.kg