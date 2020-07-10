Кыргызстанцы в Америке направляют в Кыргызстан денежную помощь и лекарства

Бишкек, "Саясат. kg".Члены кыргызской диаспоры, проживающие в Питтсбурге, приняли решение приобрести 8 кислородных концентраторов для районных больниц.

Представители кыргызской диаспоры, проживающие в американском штате Нью-Йорк, приняли решение приобрести необходимые лекарственные средства на сумму 7-8 тыс. долларов для Республиканской клинической инфекционной больницы, реанимационного блока на бывшей военной базе «Ганси» и центра семейной медицины № 6.

Соотечественники, проживающие в Филадельфии, планируют приобрести 24 кислородных концентратора и необходимые лекарственные средства для дальнейшей передачи в медицинские учреждения Кыргызстана,.

Члены кыргызской диаспоры, проживающие в Питтсбурге, приняли решение приобрести 8 кислородных концентраторов для районных больниц.

Силами соотечественников, проживающих в штате Огайо, будут приобретены 20 кислородных концентраторов и лекарственные средства, которые будут переданы в соответствующие медицинские учреждения по рекомендации Министерства здравоохранения Кыргызстана.

Члены кыргызской диаспоры в Чикаго направят в фонд «Элим барсынбы?» денежные средства для приобретения более 20 кислородных концентраторов.

Соотечественники, проживающие в штате Флорида, перевели для нужд больниц Иссык-Кульской, Баткенской и Жалал-Абадской областей денежные средства на общую сумму около 9 тыс. долларов Также они планируют оплатить заработную плату пяти врачей одной из районных больниц Иссык-Кульской области

Кроме этого, несколько групп кыргызской диаспоры организовали и ведут сбор финансовых средств через благотворительную интернет-площадку GoFundMe.