Кыргызстанцы в Америке направляют в Кыргызстан денежную помощь и лекарства

Бишкек, "Саясат. kg".Члены кыргызской диаспоры, проживающие в Питтсбурге, приняли решение приобрести 8 кислородных концентраторов для районных больниц.
Представители кыргызской диаспоры, проживающие в американском штате Нью-Йорк, приняли решение приобрести необходимые лекарственные средства на сумму 7-8 тыс. долларов для Республиканской клинической инфекционной больницы, реанимационного блока на бывшей военной базе «Ганси» и центра семейной медицины № 6.
Соотечественники, проживающие в Филадельфии, планируют приобрести 24 кислородных концентратора и необходимые лекарственные средства для дальнейшей передачи в медицинские учреждения Кыргызстана,.
Члены кыргызской диаспоры, проживающие в Питтсбурге, приняли решение приобрести 8 кислородных концентраторов для районных больниц.
Силами соотечественников, проживающих в штате Огайо, будут приобретены 20 кислородных концентраторов и лекарственные средства, которые будут переданы в соответствующие медицинские учреждения по рекомендации Министерства здравоохранения Кыргызстана.
Члены кыргызской диаспоры в Чикаго направят в фонд «Элим барсынбы?» денежные средства для приобретения более 20 кислородных концентраторов.
Соотечественники, проживающие в штате Флорида, перевели для нужд больниц Иссык-Кульской, Баткенской и Жалал-Абадской областей денежные средства на общую сумму около 9 тыс. долларов Также они планируют оплатить заработную плату пяти врачей одной из районных больниц Иссык-Кульской области
Кроме этого, несколько групп кыргызской диаспоры организовали и ведут сбор финансовых средств через благотворительную интернет-площадку GoFundMe.
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