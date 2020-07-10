У экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева случился сердечный приступ. Также у него выявили пневмонию

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева госпитализировали в больницу.

Об этом 24.kg сообщили в окружении бывшего чиновника.

По данным источников, у Космосбека Чолпонбаева случился сердечный приступ. В стационаре медики также поставили ему диагноз «пневмония».

Напомним, что сегодня бывшего главу Минздрава вновь вызвали на допрос в ГСБЭП в рамках уголовного дела по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний.

Источник: Элгезит