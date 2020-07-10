У экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева случился сердечный приступ. Также у него выявили пневмонию

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева госпитализировали в больницу.
Об этом 24.kg сообщили в окружении бывшего чиновника.
По данным источников, у Космосбека Чолпонбаева случился сердечный приступ. В стационаре медики также поставили ему диагноз «пневмония».
Напомним, что сегодня бывшего главу Минздрава вновь вызвали на допрос в ГСБЭП в рамках уголовного дела по фактам коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!