Судебное заседание по делу Асанова перенесли из-за болезни подсудимого

Первомайский районный суд Бишкека отложил судебный процесс по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.
Судебное заседание проходит под председательством судьи Адылбека Эсенбаева.
Как сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда, процесс отложен из-за болезни Асанова. Следующее заседание состоится 24 июля.
Напомним, Курсан Асанов был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел 13 августа 2019 года за «предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия».
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!