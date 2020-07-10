Судебное заседание по делу Асанова перенесли из-за болезни подсудимого

Первомайский районный суд Бишкека отложил судебный процесс по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Судебное заседание проходит под председательством судьи Адылбека Эсенбаева.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского райсуда, процесс отложен из-за болезни Асанова. Следующее заседание состоится 24 июля.

Напомним, Курсан Асанов был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел 13 августа 2019 года за «предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия».

Источник: media-center.kg