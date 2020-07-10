Технология 5G на сегодняшний день не внедрена на территории Кыргызстана, — Госкомсвязи

На сегодняшний день технология 5G не внедрена на территории Кыргызской Республики.
Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Алтынбек Исмаилов.
По его данным, операторы связи не устанавливают и эксплуатируют оборудование сетей 5G в Кыргызстане.
«Государственное агентство связи не давало каких-либо разрешений. Распространяемые посредством мессенджеров и социальных сетей сообщения о вреде технологии 5G, являются не соответствующими действительности», — сказал Исмаилов.
По его словам распространители фейковой информации поднимают ажиотаж среди населения и призывают к неправомерным действиям.
«Радиоволны не могут быть переносчиками вирусов, но, к сожалению, люди верят в ложную информацию. Соблюдайте цифровую гигиену и проверяйте источники информации», — добавил глава Госкомсвязи.
Источник: elgezit.kg
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