Технология 5G на сегодняшний день не внедрена на территории Кыргызстана, — Госкомсвязи

На сегодняшний день технология 5G не внедрена на территории Кыргызской Республики.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР Алтынбек Исмаилов.

По его данным, операторы связи не устанавливают и эксплуатируют оборудование сетей 5G в Кыргызстане.

«Государственное агентство связи не давало каких-либо разрешений. Распространяемые посредством мессенджеров и социальных сетей сообщения о вреде технологии 5G, являются не соответствующими действительности», — сказал Исмаилов.

По его словам распространители фейковой информации поднимают ажиотаж среди населения и призывают к неправомерным действиям.

«Радиоволны не могут быть переносчиками вирусов, но, к сожалению, люди верят в ложную информацию. Соблюдайте цифровую гигиену и проверяйте источники информации», — добавил глава Госкомсвязи.

Источник: elgezit.kg