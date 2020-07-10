Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вновь вызван на допрос в ГСБЭП.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что бывший чиновник проходит свидетелем по делу о продаже медицинских средств за границу.
Отметим, что сегодня Финпол также вызвал на допрос экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову по делу о коррупции и лоббировании интересов отдельных фармкомпаний. Следствием сейчас устанавливаются обстоятельства дела.
Источник: 24.kg
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