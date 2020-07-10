Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вновь вызван на допрос в ГСБЭП

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вновь вызван на допрос в ГСБЭП.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывший чиновник проходит свидетелем по делу о продаже медицинских средств за границу.

Отметим, что сегодня Финпол также вызвал на допрос экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову по делу о коррупции и лоббировании интересов отдельных фармкомпаний. Следствием сейчас устанавливаются обстоятельства дела.

Источник: 24.kg