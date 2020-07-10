Число обращающихся в дневные стационары в Бишкеке идет на убыль

Бишкек, "Саясат. kg". По словам работающих в стационарах медиков, сегодня нет такого наплыва пациентов, как в предыдущие дни.
Девятого июля в дневные стационары в Октябрьском, Свердловском и Ленинском районах Бишкека обратилось на 20 % меньше пациентов, количество обращающихся в такие стационары в Первомайском районе сократилось на 25 %.
По словам работающих в стационарах медиков, сегодня нет такого наплыва пациентов, как в предыдущие дни.
Мэрия Бишкека призвала граждан в первый же день появления признаков ОРВИ, гриппа, пневмонии обращаться в дневные стационары во избежание обострения болезни.
В девяти дневных стационарах пациентов принимают 57 врачей, 83 медсестер, 17 санитаров, ординаторы и волонтеры. Горожане, болеющие легкой формой ОРВИ, могут получить медицинские консультации, капельницу, уколы с 08:00 до 20:00. Дневные стационары не предназначены для тяжелых пациентов.
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