(Видео) Главврач горбольницы №1 — Муртузалиеву: Ты же мужик! Штаны носишь! За слова ответишь!

Медика разгневали слухи о том, что сотрудники его клиники не получают маски, переданные волонтерами

Отечественный спортсмен Абдурахман Муртузалиев, накануне заявивший о том, что медикам Городской клинической больницы № 1 не раздают респираторы, переданные волонтерами, сегодня выложил в Сеть разговор с главным врачом медучреждения.

Муртузалиев сообщил, что ему звонит главврач указанной больницы.

«Это я - главный врач первой городской клинической больницы. В инстаграме начал говорить какую-то чушь. Ты же мужик! Штаны же носишь! Ты же ответишь за эти слова? Как будто я забрал и не раздаю. Она (гумпомощь, - прим. ред.) в аптеке лежит, на складе. Старшим медсестрам отдали. Мы потихоньку все раздаем. Таких масок у нас 2 тысячи. Ты какие-то 300 штук принес и начинаешь кричать. А многоразовые можешь забрать. Они никуда не годятся. Твои на два дня хватают, честно говоря. Надо было прийти и сказать, что ходят такие слухи. Ты же спортсмен, за свои слова должен ответить», - сказал мужчина.

Спортсмен отметил, что врач говорит правильные слова, именно по этой причине он и пришел проверить распространяющиеся слухи.

«Ты в турецкие фильмы заходи. Они ходят в обыкновенных масках. Посмотри в фильмах, они ходят в обыкновенных очках. В западных странах в этих костюмах не ходят уже. Я тоже завтра «выкину» (скажу , — прим. ред.), что он - популист. Будешь отвечать за слова. Переговорим еще», - возмутился врач.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о том, что в бишкекской Городской клинической больнице № 1 врачи признались, что впервые видят респираторные маски, которые спортсмен Абдурахман Муртазалиев ранее передал медучреждению. Соответствующее видео чемпион мира по грэпплингу разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Спортсмен опрашивал медиков, работающих в той больнице, смогли ли они использовать респираторные маски, которые он передал. Врачи, работающие в красной зоне, отвечали, что впервые видят данные маски.

Затем в Сети появилось видеообращение сотрудников бишкекской Городской клинической больницы № 1, которые опровергли информацию о том, что респираторы, переданные волонтерами, медикам не выдаются. Медработники заверили, что средства, переданные волонтерами, не перепродаются, а хранятся в больничной аптеке. Они отметили, что СИЗ выдают сотрудникам по мере израсходования.

Источник: vesti.kg