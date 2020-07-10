На покрытие бюджетных расходов было использовано $173 млн

«Львиная доля средств направлена на финансирование защищенных соцстатей».

Из поступивших средств от международных доноров, фактически было использовано $173 млн, $171 млн — использовано на покрытие бюджетных расходов. Также $148 млн — это неиспользованная сумма, которая находится на счетах Нацбанка. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев.

«В связи с кризисной ситуацией происходят очень большие выпадения по доходной части бюджета. В связи с этим большая часть получаемой помощи идет на покрытие этих расходов. Также эти средства были направлены на покупку и приобретение средств, необходимых для борьбы с вирусом», — сказал Асрандиев.

По его словам, из $170 млн — 84% средств направлены на зарплату, социальные отчисления, Социальному фонду, на пенсии и пособия, зарплаты органам МСУ.

«Львиная доля средств направлена на финансирование защищенных соцстатей».

Также по проекту Всемирного банка были согласованы средства в сумме $2.2 млн на покупку медицинских изделий, медикаментов, оборудования, приборов.

«Сумма одобрена, часть этих средств уже перечислена, проведены тендеры. Есть предоплаты, по контрактам оплаченные суммы, но мы пока не считаем это использванным, потому что по факту они еще не поступили в КР», — отметил вице-премьер.

Эркин Асрандиев также обратил внимание, что по проекту ERIK Всемирного банка все тендеры проводятся строго по требованиям и под контролем ВБ.

Напомним, что до конца текущего года для поддержки бюджета КР от Евразийского фонда стабилизации и развития будет выделено $100 млн кредита и $16 млн гранта от Евросоюза. Помимо этого, правительство КР опубликовало информацию о том, куда были направлены средства от международных доноров.

Источник: akchabar.kg