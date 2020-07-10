Космосбека Чолпонбаева подозревают в продаже медицинских изделий за границу

Бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева подозревают в продаже медицинских средств за границу.
Об этом 24.kg стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Правоохранители считают, что чиновники продавали за пределы страны средства индивидуальной защиты и медицинские маски. В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями, которая расследует дело, эти данные не комментируют. В ведомстве уточнили, что идет следствие и информация будет представлена позже.
Напомним, что сегодня Финпол вызвал на допрос экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову по делу о коррупции и лоббировании интересов отдельных фармкомпаний. Следствием сейчас устанавливаются обстоятельства дела. Ранее в рамках этого дела на допрос вызывали и бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.
Источник: 24.kg
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