Есть вопросы к Шухрату Сабирову?

При правительстве имеется Государственное агентство антимонопольного регулирования.

Громадным органом в последние годы руководит Шухрат Сабиров. По мере своих сил. В последнее карантинное время явственно бросились в глаза действия органа, контролирующего ценовую политику в стране, способности руководителя Шухрата Сабирова. Простой факт – даже без учета поступающей извне продукции на мучающийся народ легло бременем повышение цен на обычное мясо, производимого у нас самих, неуместный взлет цен на лекарства. Это только один пример. Если перечислять другие виды ценовой политики, «обесцененной» внешней дороговизной, то не хватит газетной полосы. Разве нельзя соответствующему агентству ответить на вопрос «что служит препятствием для обуздания внешних цен» и хотя бы утешить народ? Если бы в нынешнем положении эта сфера попридержала ценовую политику, то оказала бы изнуренному народу большую службу, правильно?

Источник: газета «De факто» №20 от 10.07.2020/стр.3