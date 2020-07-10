Финполиция вызвала на допрос экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову

Как сообщает пресс-служба Финполиции, следствием устанавливаются обстоятельства дела.

Следственным управление ГСБЭП в рамках расследуемого уголовного дела, зарегистрированного в ЕРПП по факту коррупции и лоббирования интересов отдельных фармкомпаний, на допрос вызвана экс-вице-премьер министр Омурбекова Алтынай Сейитбековна.

Как сообщает пресс-служба Финполиции, следствием устанавливаются обстоятельства дела. Досудебное производство расследуется.

Источник: Кабар