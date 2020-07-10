У министра здравоохранения КР внебольничная пневмония, у его зама – COVID-19

Оба получают необходимое лечение
Коронавирус у министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова не подтвердился. Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
По ее словам, врачи диагностировали у главы ведомства внебольничную пневмонию.
А вот ПЦР-анализ заместителя министра Нурболота Усенбаева оказался положительным.
«Состояние обоих стабильное, средней тяжести, - отметила Акматова. – Оба получают необходимое лечение».
Источник: vesti.kg
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