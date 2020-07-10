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У министра здравоохранения КР внебольничная пневмония, у его зама – COVID-19

Оба получают необходимое лечение

Коронавирус у министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова не подтвердился. Об этом сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

По ее словам, врачи диагностировали у главы ведомства внебольничную пневмонию.

А вот ПЦР-анализ заместителя министра Нурболота Усенбаева оказался положительным.

«Состояние обоих стабильное, средней тяжести, - отметила Акматова. – Оба получают необходимое лечение».

Источник: vesti.kg

           

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