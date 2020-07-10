За сутки от пневмонии умерли 40 человек. C марта от пневмонии скончались 350 человек

Из них 14 по республике и 26 в Бишкеке.
C марта от пневмонии скончались 350 человек, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 10 июля на брифинге.
На утро 9 июля количество умерших от пневмонии составляло 310. Таким образом, за сутки от пневмонии умерли 40 человек.
Из них 14 по республике и 26 в Бишкеке.
Источник: zdorovie.akipress.org
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