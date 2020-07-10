За сутки от пневмонии умерли 40 человек. C марта от пневмонии скончались 350 человек

Из них 14 по республике и 26 в Бишкеке.

C марта от пневмонии скончались 350 человек, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 10 июля на брифинге.

На утро 9 июля количество умерших от пневмонии составляло 310. Таким образом, за сутки от пневмонии умерли 40 человек.

Из них 14 по республике и 26 в Бишкеке.

Источник: zdorovie.akipress.org