За сутки скончались 6 пациентов с COVID-19. Всего зарегистрировано 122 смерти

Всего зарегистрировано 122 летальных исхода с диагнозом COVID-19.

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 6 случаев смерти больных коронавирусом, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 10 июля на брифинге в Доме правительства.

Летальные исходы зафиксированы:

- Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина, 90 лет);

- Жайылская территориальная больница – 2 (женщины – 70, 69 лет);

- Жалал-Абадская областная больница – 2 (мужчины – 49, 53 года);

- Нарынская областная больница – 1 (женщина, 61 года);

Всего зарегистрировано 122 летальных исхода с диагнозом COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org