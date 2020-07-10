В Кыргызстане на утро 10 июля выявлены 511 новых случаев коронавируса. Всего 9358 случаев

На 10 июля в Кыргызстане подтверждено 9358 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 10 июля выявлены 511 новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
Они выявлены:
- Бишкек — 260
- Чуйская область — 104
- Жалал-Абадская область — 29
- город Ош — 27
- Нарынская область — 26
- Иссык-Кульская область — 26
- Ошская область — 20
- Баткенская область — 16
- Таласская область — 3
Таким образом, на 10 июля в Кыргызстане подтверждено 9358 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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