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В Кыргызстане на утро 10 июля выявлены 511 новых случаев коронавируса. Всего 9358 случаев

На 10 июля в Кыргызстане подтверждено 9358 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 10 июля выявлены 511 новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Они выявлены:

- Бишкек — 260

- Чуйская область — 104

- Жалал-Абадская область — 29

- город Ош — 27

- Нарынская область — 26

- Иссык-Кульская область — 26

- Ошская область — 20

- Баткенская область — 16

- Таласская область — 3

Таким образом, на 10 июля в Кыргызстане подтверждено 9358 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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