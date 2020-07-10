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В Кыргызстане на утро 10 июля выявлены 511 новых случаев коронавируса. Всего 9358 случаев

На 10 июля в Кыргызстане подтверждено 9358 случаев коронавируса. В Кыргызстане на утро 10 июля выявлены 511 новых случаев COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова. Они выявлены: - Бишкек — 260 - Чуйская область — 104 - Жалал-Абадская область — 29 - город Ош — 27 - Нарынская область — 26 - Иссык-Кульская область — 26 - Ошская область — 20 - Баткенская область — 16 - Таласская область — 3 Таким образом, на 10 июля в Кыргызстане подтверждено 9358 случаев коронавируса. Источник: zdorovie.akipress.org