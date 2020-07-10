(Видео) Медики из горбольницы № 1: СИЗ никуда не перепродаются. Мы выдаем их по мере израсходования

Медработники подчеркнули, что все средства хранятся в больничной аптеке

Сотрудники бишкекской Городской клинической больницы № 1 опровергли информацию о том, что респираторы, переданные волонтерами, не выдаются медработникам. Их видеообращение появилось в группе Black_list_kg в соцсети Facebook.

Медик отметила, что средства, переданные волонтерами, не перепродаются, а хранятся в больничной аптеке. Медработники заметили, что СИЗ выдаются сотрудникам по мере израсходования.

Заведующая аптекой Алла Викторовна поблагодарила всех неравнодушных граждан, оказывающих помощь медработникам.

«Хочу заверить, что все доходит до людей. Ситуация, сложившаяся именно с этими респираторами, произошла потому, что их привезли в субботу. На склад они были приняты только в понедельник утром. В это время уже все были обеспечены средствами защиты на три дня вперед, поэтому все эти респираторы остались на хранение у меня в аптеке. Сегодня они частично выданы. 150 респираторов получил хирургический корпус и 125 - терапевтический. Остальное осталось у меня. Мы сейчас пройдем в аптеку. Я покажу, что они все в целости и сохранности. Вот 275 респираторов, которые остались на данный момент. Эти средства будут выдаваться в последующие дни. У нас не получается сразу выдавать то, что привозят волонтеры», - заверила заведующая аптекой.

Поясним, ранее в Сети появилась информация о том, что в бишкекской Городской клинической больнице № 1 врачи признались, что впервые видят респираторные маски, которые спортсмен Абдурахман Муртазалиев ранее передал медучреждению. Соответствующее видео чемпион мира по грэпплингу разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Спортсмен опрашивал медиков, работающих в той больнице, смогли ли они использовать респираторные маски, которые он передал. Врачи, работающие в красной зоне, отвечали, что впервые видят данные маски.

Источник: vesti.kg