Аким Аксыйского района подал в отставку

Глава Аксыйской районной администрации Джалал-Абадской области Ыманберди Досбаев подал заявление об освобождении с должности.
Как рассказал «Азаттыку» его заместитель Нуртаза Мамбетов, решение связано с состоянием здоровья акима.
7 июля Досбаев подал заявление на имя премьер-министра, но соответствующий приказ еще не опубликован.
Ыманберди Досбаев был назначен акимом Аксыйского района в марте 2019 года. До этого он руководил администрациями Чаткальского и Токтогульского районов, а также работал в аппаратах президента и правительства.
Источник: Азаттык
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