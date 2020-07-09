Аким Аксыйского района подал в отставку

Глава Аксыйской районной администрации Джалал-Абадской области Ыманберди Досбаев подал заявление об освобождении с должности.

Как рассказал «Азаттыку» его заместитель Нуртаза Мамбетов, решение связано с состоянием здоровья акима.

7 июля Досбаев подал заявление на имя премьер-министра, но соответствующий приказ еще не опубликован.

Ыманберди Досбаев был назначен акимом Аксыйского района в марте 2019 года. До этого он руководил администрациями Чаткальского и Токтогульского районов, а также работал в аппаратах президента и правительства.

Источник: Азаттык