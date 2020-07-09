Таласскую область закрыли на две недели

Руководство Таласской области закрыло на две недели въезд для граждан, не имеющих прописки в регионе.

Сотрудники ГРС на посту будут проверять ID-карты въезжающих, сообщил «Азаттыку» глава области Марат Мураталиев.

Решение о закрытии области Мураталиев объяснил рекомендациями врачей об ограничении движения в целях борьбы с распространением коронавируса.

Также в Таласской области на две недели закрываются скотные рынки и футбольные площадки. Эпидемиологическую ситуацию в регионе Марат Мураталиев оценивает как стабильную.

Накануне ряд ограничений ввели в Баткенской области. С 10 июля там будет остановлена работа общественного транспорта и частных такси, курсирующих между Баткенской областью и Бишкеком, Ошской и другими областями. Работа санитарно-карантинных постов будет усилена.

Необоснованный выезд граждан в другие районы не допускается. Граждане отправляющиеся на лечение в другие области страны, могут покинуть регион только по направлению врача. В регион допускаются только большегрузные автомобили с продуктами питания, строительными материалами.

В последние недели в Кыргызстане резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19. За последние сутки в Кыргызстане выявлен 361 новый случай заражения COVID-19. Все случаи контактные. Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 8847.

Источник: Азаттык