Таласскую область закрыли на две недели

Руководство Таласской области закрыло на две недели въезд для граждан, не имеющих прописки в регионе.
Сотрудники ГРС на посту будут проверять ID-карты въезжающих, сообщил «Азаттыку» глава области Марат Мураталиев.
Решение о закрытии области Мураталиев объяснил рекомендациями врачей об ограничении движения в целях борьбы с распространением коронавируса.
Также в Таласской области на две недели закрываются скотные рынки и футбольные площадки. Эпидемиологическую ситуацию в регионе Марат Мураталиев оценивает как стабильную.
Накануне ряд ограничений ввели в Баткенской области. С 10 июля там будет остановлена работа общественного транспорта и частных такси, курсирующих между Баткенской областью и Бишкеком, Ошской и другими областями. Работа санитарно-карантинных постов будет усилена.
Необоснованный выезд граждан в другие районы не допускается. Граждане отправляющиеся на лечение в другие области страны, могут покинуть регион только по направлению врача. В регион допускаются только большегрузные автомобили с продуктами питания, строительными материалами.
В последние недели в Кыргызстане резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19. За последние сутки в Кыргызстане выявлен 361 новый случай заражения COVID-19. Все случаи контактные. Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 8847.
Источник: Азаттык
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