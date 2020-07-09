(Видео) В бишкекской больнице врачи признались, что ни разу не видели респираторные маски, которые спортсмен ранее передал клинике 

Абдурахман Муртазалиев уверен, что медиков просто запугали
В бишкекской Городской клинической больнице №1 врачи признались, что впервые видят респираторные маски, которые спортсмен Абдурахман Муртазалиев ранее передал медучреждению. Соответствующее видео чемпион мира по грэпплингу разместил на своей странице в соцсети Instagram.
Спортсмен опрашивал медиков, работающих в той больнице, смогли ли они использовать респираторные маски, которые она передал.
«Вы вот такие респираторы видели? Ни разу не видели? А вы каждый день работаете?», - поинтересовался спортсмен.
Врачи, работающие в красной зоне, отвечали, что впервые видят данные маски.
«Они их запугали просто. Люди боятся что-то говорить», - предположил Абдурахман Муртазалиев и отметил, что ранее больнице передавали респираторные маски в количестве 550 штук.
Источник: vesti.kg
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