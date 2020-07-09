К Ассоль Молдокматовой подошли неизвестные с ножом и пригрозили убить, если она продолжит критиковать власть

Люди в капюшонах приблизились к телеведущей, когда она шла одна по улице
Телеведущей Ассоль Молдокматовой угрожали двое неизвестных парней, поднеся к ней нож. Об этом сообщила член ее штаба помощи медработникам и больным COVID-19 Зухра Урузматова.
По ее словам, инцидент произошел вчера, 8 июля, недалеко от дома Молдокматовой — двое парней пригрозили ей убийством, сказав, что если она не прекратит критиковать власть, то попрощается со своей жизнью.
«Вчера, 8 июля, руководитель штаба «Добра» Ассоль Молдокматова подверглась угрозам и запугиванию холодным оружием. Это произошло недалеко от ее дома, когда Ассоль шла одна по улице. К ней подошли двое молодых людей в капюшонах, показали ей нож и пригрозили, что убьют ее, если она не прекратит критиковать власть и не остановит свою деятельность. Мы очень беспокоимся за ее здоровье и жизнь»,- написала Урузматова.
Урузматова призывает сотрудников правопорядка выделить охрану телеведущей. Сама Молдокматова пока не ответила на сообщения и звонки Vesti.kg. Пока неизвестно, написала ли она заявление по факту угроз.
Источник: vesti.kg
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