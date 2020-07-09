За сутки в дневных стационарах Бишкека скончались 3 человека

При поддержке частного сектора в стационарах мэрии установлено 36 кислородных концентраторов.
За прошедшие сутки в дневных стационарах Бишкека приняли 8 тысяч 86 пациентов, из них 6 тысяч 673 получили капельницы и уколы, 1 тысяча 349 человек – медицинскую консультацию, 57 человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, вчера в стационарах Свердловского района зафиксировано три смертельных случая, всего умерло 7 человек.
В 9 стационарах пациентов принимают 57 врачей, 83 медсестры, 17 санитаров, ординаторы и волонтеры.
При поддержке частного сектора в стационарах мэрии установлено 36 кислородных концентраторов.
В мэрии напомнили, что горожане с легкой формой ОРВИ могут получить капельницы, уколы и медицинскую консультацию в дневных стационарах с 8:00 до 20:00.
В муниципалитете также отметили, что стационары не предназначены для тяжелобольных пациентов.
Источник: Элгезит
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