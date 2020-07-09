Глава Таласской области: В Талас смогут заехать только люди с местной пропиской

Марат Мураталиев ужесточил ограничительные меры в регионе на две недели. Нарушителей ожидает штраф
В Таласской области на две недели ужесточили ограничительные меры из-за увеличения количества зараженных COVID-19. Об этом Vesti.kg сообщил полномочный представитель правительства в регионе Марат Мураталиев.
- Решили закрыть проезд через пост Талды - Булак, - сказал он. - Будем пропускать только тех людей, у которых есть местная прописка. Закрыли футбольное поле, поскольку дети играют, потеют, затем обливаются холодной водой, зарабатывая себе пневмонию. Вместе с тем закрыли скотный рынок. Эта зона в последнее время стала неконтролируемой: там наблюдается скопление людей, которые к тому же ходят без масок. Категорически приостановлен маршрут Бишкек-Талас. Сейчас никто не будет выезжать и въезжать сюда. Донесли эту информацию людям, объяснили, почему это важно.
Глава Таласской области подчеркнул, что данные меры пока приняты на две недели.
- Остальные рынки, торговые точки пока работают, - продолжил Мураталиев. - Нарушителей не будет. Сейчас там на страже порядка стоят как правоохранительные органы, так и местные жители. Думаю, они не допустят каких-либо нарушений. В случае, если кто-то будет нарушать правила, на него возложим штраф.
Источник: vesti.kg
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