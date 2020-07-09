Информационная паника опасней COVID!

Не сегодня зародилась привычка некоторых людей преувеличивать, раздувать в пену события, тревожащие общественность.

К сожалению, издавна идущее явление. Например, в социальных сетях распространяют будоражащие лицемерные разговоры просто из сказанного «из Самарканда солома полетела»: кто-то это вспенивает из-за слухов, другие под этим предлогом, чтоб бросить камень во власть или в тех, кто не нравится, а третьи подражают как в поговорке «что крестьяне, то и обезьяне».

Когда представители соответствующих органов выявляют, задерживают и предупреждают таких, они снова и снова просят прощения, притворно клянутся, что случайно ошиблись, сойдя с ровной дороги. Но мало пользы от такого лукавства, извинения перед народом после распространения недостоверной информации, вызвавшей панику в народе, бросившей тень на кого-то. Напротив, наносят только ущерб. Потому что видящие это потенциальные распространители фейковых материалов думают: «Если и меня поймают, то предупредят, попугают и отпустят. От этого мне ничего не будет. Как говорится, если не прославлюсь, то гори все синим пламенем. Я тоже покажусь народу разок»,- и продолжают распространять сплетни, ложь.

С началом пандемии задержано около десятка мужчин и женщин, просили прощения у народа. Так, житель Ноокатского района человек по имени Имамидин уулу Алымбек в социальных сетях распустил информацию « нет такой болезни как коронавирус, это ошибка врачей». А житель Токтогульского района некто Жумадилов Залкар распространил «коронавирус – это политическая игра власти». Такие факты зарегистрированы также в городах Ош, Бишкек, в Иссык-Кульской, Таласской области. Например, живущая в селе Ивановка Иссык-Атинского района молодая женщина врач через социальные сети выпустила материалы с сильно преувеличенным количеством заболевших. Оказалось, она сообщила старшей сестре слухи, услышанные от кого-то, а та, не говоря ей, выпустила в соцсетях.

Ну а недавно на сайте «Kaktus.kg» мы увидели репортаж одной женщины с подозрением на коронавирус о положении госпитализированных в республиканскую больницу, их паническом настроении. Почитаешь, просто-таки наступил конец света, создается впечатление ада. Это правда, мест в больницах было недостаточно, некоторых размещали и в коридорах. Такие явления, к сожалению, бывали и в прежние времена при увеличении эпидемических болезней. Но окончательно драматизировать, пытаться напугать народ сегодняшним эпидемиологическим положением – это считается информационной диверсией. Вместо того, чтоб в сегодняшнее тяжелое время стравливать, провоцировать, необходимо давать положительную оценку труду людей в белых халатах, призывать народ к согласию, единству, твердому соблюдению карантинных требований и призывать победить болезнь. В то время когда народ мучается, нуждается в хорошем ободряющем слове, силе и мужестве, можно ли ждать хорошего от тех, кто не посвятил этому пару-тройку хороших слов?

Разумеется, нельзя. К сожалению, некоторые не ограничиваются преувеличенным показом состояния больных, так еще призывают собраться и свергнуть действующую власть. Другие обвиняют президента за назначенные на 4 октября парламентские выборы. Если полномочия парламента 6-го созыва завершатся 4 октября этого года, и если судьбу избранного народом органа решает только народ, то что должен делать глава государства, кроме как назначить новые выборы? С какими ограничениями, превентивными мерами пройдут выборы – это другой вопрос, однако нельзя допускать отсутствия одной ветви власти даже на несколько месяцев.

Касательно организующих споры о наличии или отсутствии коронавируса – почему не собрать 5-6 таких и не показать лежащих в тяжелом состоянии? И раньше при появлении подозревающих в некоторых вопросах таких водили на место и знакомили с положением.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.3