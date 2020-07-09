Скандал в горбольнице № 1. Комиссию по проверке жалобы врача создал Минздрав

Минздрав создал комиссию по расследованию жалобы врача Доолота Ибраимова.
Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.
По ее словам, в социальных сетях также распространяется информация о том, что люди не могут попасть в стационары. В случае, если эта информация подтвердится и выявятся факты продажи койко-мест, руководителей медучреждения освободят от занимаемых должностей.
Напомним, врач Городской клинической больницы № 1 Доолот Ибраимов опубликовал видеообращение, где указал, что врачам не хватает СИЗ, а главврач указывает на то, кого госпитализировать, а кого нет.
Источник: 24.kg
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