Не верю в коронавирус. В Баткене мужчина сбежал из больницы, а через день умер

В Баткене 56-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы и скончался на следующий день.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, инцидент произошел ночью 7 июля. Гражданин сбежал из медучреждения, нарушив карантин.

«Он приехал в Баткен 2 июля, медики сразу взяли анализы, результат вышел положительный. Мужчину отправили в инфекционное отделение. Но он сбежал. Милиция и медики приехали к нему домой и попросили вернуться в больницу, но гражданин отказался и сказал, что не верит в существование коронавируса. Вчера он скончался», — отметили в ведомстве.

Источник: 24.kg