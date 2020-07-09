Депутат предлагает сократить расходы отдельных госслужб и направить на здравоохранение

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов отметил повышение в стране цен на лекарства, возникновение их дефицита, и в этой связи обратился к правительству .
«Уважаемые сограждане!
Сегодня наступил момент для принятия жизненно важных решений. Наш народ ввергнут в тяжелую ситуацию вследствие очень опасного вируса. Мало того, что в аптеках возник дефицит лекарств, так еще цены взлетели до небес, и в первую очередь это бьет по карману простых людей. Многие люди не могут найти деньги на лекарства и пребывают в отчаянии.
В настоящее время в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Я считаю, что в такое время правительство должно принять решение. Государству надо взять у фармацевтических компаний лекарственные средства, столь необходимые в условиях нынешней пандемии. Чтобы частные фармацевтические компании не понесли убытки, им нужно выплатить с наценкой к закупочной цене, чтобы была определенная прибыль, взять складские запасы, распределить семи областям и использовать под контролем министерства! Иначе никак! Лекарства и так неимоверно подорожали.
Кроме того, надо сократить служебные расходы высокопоставленных чиновников, в которых нет острой необходимости, и направить на здравоохранение. Таким путем мы должны сохранить здоровье и жизни наших граждан.
Я, как народный избранник, направляю правительству эти предложения. Подчеркну, что есть необходимость в оперативном рассмотрении и принятии срочных мер.
Сейчас такое время, что надо отодвинуть в сторону другие интересы и болеть за государство, прилагать активные усилия для спасения людей. COVID-19 можно победить надеждой, единством и согласием! Соберёмся под одним флагом, будем вместе в едином братском чувстве!» — призвал депутат Матраимов.
Источник: slon.kg
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