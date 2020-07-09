В Кыргызстане на утро 9 июля выявлен 361 новый случай коронавируса. Всего 8847 случаев

По республике зарегистрировано 361 новый случай СOVID-19
В Кыргызстане на утро 9 июля выявлено 361 новый случай COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
Они выявлены:
- Бишкек — 150
- Чуйская область — 59
- Иссык-Кульская область — 17
- Жалал-Абадская область — 25
- город Ош — 43
- Баткенская область — 20
- Нарынская область — 18
- Ошская область — 28
- Таласская область —1.
- прибывшие из РФ — 240.
Источник: zdorovie.akipress.org
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