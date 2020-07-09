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Подробности Общество Просмотров: 14

В Кыргызстане на утро 9 июля выявлен 361 новый случай коронавируса. Всего 8847 случаев

По республике зарегистрировано 361 новый случай СOVID-19 В Кыргызстане на утро 9 июля выявлено 361 новый случай COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова. Они выявлены: - Бишкек — 150 - Чуйская область — 59 - Иссык-Кульская область — 17 - Жалал-Абадская область — 25 - город Ош — 43 - Баткенская область — 20 - Нарынская область — 18 - Ошская область — 28 - Таласская область —1. - прибывшие из РФ — 240. Источник: zdorovie.akipress.org