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В Кыргызстане на утро 9 июля выявлен 361 новый случай коронавируса. Всего 8847 случаев

По республике зарегистрировано 361 новый случай СOVID-19

В Кыргызстане на утро 9 июля выявлено 361 новый случай COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Они выявлены:

- Бишкек — 150

- Чуйская область — 59

- Иссык-Кульская область — 17

- Жалал-Абадская область — 25

- город Ош — 43

- Баткенская область — 20

- Нарынская область — 18

- Ошская область — 28

- Таласская область —1.

- прибывшие из РФ — 240.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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