За сутки скончались 4 пациента с COVID-19. Всего зарегистрировано 116 смертей

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 116 случаев.
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 4 случая смерти больных коронавирусом, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 9 июля на брифинге в Доме правительства.
Летальные исходы зафиксированы:
- Республиканская клиническая инфекционная больница - 1 (мужчина, 77 лет);
- Жайылская территориальная больница – 2 (женщина, 62 года, мужчина, 55 лет);
- Кызыл-Кийская территориальная больница – 1 (мужчина, 68 лет).
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 116 случаев.
Источник: zdorovie.akipress.org
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