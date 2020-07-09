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Подробности Общество Просмотров: 15

За сутки скончались 4 пациента с COVID-19. Всего зарегистрировано 116 смертей

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 116 случаев. За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 4 случая смерти больных коронавирусом, сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 9 июля на брифинге в Доме правительства. Летальные исходы зафиксированы: - Республиканская клиническая инфекционная больница - 1 (мужчина, 77 лет); - Жайылская территориальная больница – 2 (женщина, 62 года, мужчина, 55 лет); - Кызыл-Кийская территориальная больница – 1 (мужчина, 68 лет). Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 116 случаев. Источник: zdorovie.akipress.org