COVID-19: В Кыргызстане положение острое, в больницах нет мест

Министерство здравоохранения сообщило: только в Бишкеке болеет каждый третий медик.

Президент Сооронбай Жээнбеков на прошедшем 6 июля собрании Совета безопасности предложил Республиканскому штабу рассмотреть вопрос приостановки транспортного сообщения между областями. Между тем говорят о начале обострения эпидемиологического положения и в регионах помимо столицы.

С 15 июня антирекорд был обновлен несколько раз, увеличилось количество зараженных коронавирусом и больных пневмонией. Больницы в Бишкеке переполнились, сами медицинские работники заражаются коронавирусом, из регионов на помощь приехали врачи и медсестры.

Оказывающие помощь медикам в открытых на этой неделе в городе дневных стационарах волонтеры-добровольцы сообщают о нехватке защитных одежд, масок и перчаток.

Волонтер Айдана Оторбаева сказала: «Добровольцам не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Врачам понемногу выдаются, но поскольку СИЗ нужны и в последующие дни, они сразу снова просят».

Она надеется, что после просмотра этого видео и другие кыргызстанцы помогут добровольцам.

Министерство здравоохранения сообщило: только в Бишкеке болеет каждый третий медик.

Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сказал: «В Бишкеке открыто дополнительно 2062 коек. 69 из них в палатах интенсивной терапии. С освобождением мест они сразу заполняются. В помощи нуждаются многие».

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.2