COVID-19: В Кыргызстане положение острое, в больницах нет мест

Министерство здравоохранения сообщило: только в Бишкеке болеет каждый третий медик.
Президент Сооронбай Жээнбеков на прошедшем 6 июля собрании Совета безопасности предложил Республиканскому штабу рассмотреть вопрос приостановки транспортного сообщения между областями. Между тем говорят о начале обострения эпидемиологического положения и в регионах помимо столицы.
С 15 июня антирекорд был обновлен несколько раз, увеличилось количество зараженных коронавирусом и больных пневмонией. Больницы в Бишкеке переполнились, сами медицинские работники заражаются коронавирусом, из регионов на помощь приехали врачи и медсестры.
Оказывающие помощь медикам в открытых на этой неделе в городе дневных стационарах волонтеры-добровольцы сообщают о нехватке защитных одежд, масок и перчаток.
Волонтер Айдана Оторбаева сказала: «Добровольцам не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ). Врачам понемногу выдаются, но поскольку СИЗ нужны и в последующие дни, они сразу снова просят».
Она надеется, что после просмотра этого видео и другие кыргызстанцы помогут добровольцам.
Министерство здравоохранения сообщило: только в Бишкеке болеет каждый третий медик.
Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сказал: «В Бишкеке открыто дополнительно 2062 коек. 69 из них в палатах интенсивной терапии. С освобождением мест они сразу заполняются. В помощи нуждаются многие».
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.2
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