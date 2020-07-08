Парламентские выборы объявлены, как пройдут в условиях пандемии?

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша». Согласно Указу, выборы депутатов парламента VII созыва назначены на 4 октября.
Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов (Центризбирком) поручено организовать выборы в соответствии с законами страны.
Правительству вменено в обязанность выделение необходимых для проведения выборов финансовых средств согласно утвержденной Центризбиркомом сметы расходов.
Генеральная прокуратура обязана обеспечить соблюдение Конституции и законов страны в подготовке и проведении выборов.
Руководителям местной власти поручено оказывать содействие работе соответствующих органов и избирательных комиссий по составлению, уточнению списков избирателей в подготовке и проведении выборов, решению организационно-технических вопросов.
Назначенные на 12 апреля этого года выборы в местные кенеши не прошли в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавирусной эпидемии. Некоторые депутаты Жогорку Кенеша предлагали провести два вида выборов вместе.
Центризбирком 17 октября прошлого года объявил график подготовки и проведения парламентских выборов, сообщая о прохождении этого мероприятия 4 октября. Учреждение информировало, что на организацию и проведение выборов требуется 560 млн сомов.
Но если сложная ситуация как сейчас сохранится, то как же пройдут парламентские выборы осенью?
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.2
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