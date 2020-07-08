Адилет Калыгулов, гражданский активист: «Каждое сказанное теплое слово – исток выздоровления»

Сейчас не надо обвинять того или иного, наоборот, время помогать.
- Участливо расспросивший у больного о состоянии его здоровья превращается в самого близкого человека больного. Каждое слово – антибиотик, витамин. Уважайте, цените близких, знакомых при их жизни. Слова, произносимые после смерти, скажите при жизни человека. Каждое сказанное теплое слово – исток выздоровления. Поднятием духа свалишь вирус. Паника, говоря по-русски, самовнушение – зазывание болезни, обостряет болезнь. Паника, депрессия, стресс – возбудитель несуществующей болезни.
Имеется прогноз, надеюсь, в течение 15 дней уменьшится распространение вируса. Ешьте сильную пищу, повышайте иммунитет. Шорпо из конины, баранины, чучук, пейте витамины С, Д. Пейте много жидкости.
Еще раз повторю, КОВИД-19 это не отнимающий жизнь вирус. Унесло много жизней только отсутствие «механизма», позволяющего ему противостоять,. Неподготовленность создала сегодняшнюю ситуацию. Я уверен, придет день давать ответ.
Сейчас не надо обвинять того или иного, наоборот, время помогать. Время оказать хотя бы моральную поддержку, если не можешь оказать материальную.
Выздоравливайте, заболевшие, простите друг друга обиженные. Пройдут и эти тяжелые дни. Всем желаю момента, когда проведем обряд тулоо, и с радостью будем вспоминать оставшееся позади событие.
Будьте живы-здоровы, родичи! Быстрей выздоравливайте.
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.8
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