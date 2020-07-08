С 9 по 31 июля ЦУМ “Айчурек” закрывается на карантин

С 9 по 31 июля работники не будут платить аренду за торговые точки.

В Бишкеке на карантин закрывается ЦУМ «Айчурек».

Сообщается, что в период карантина с 9 по 31 июля работники не будут платить аренду за торговые точки.

Источник: reporter.kg