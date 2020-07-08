«Можно ли использовать экскаватор для копки могилы?» Комментарий экс-муфтия Чубака Жалилова

Конечно, можно. Неважно, каким способом выкопана могила.
«Можно ли использовать экскаватор для копки могилы для погребения при необходимости скорейшего предания земле тела скончавшегося и проблемности ручной копки?» Ответ на этот вопрос экс-муфтия Чубака Жалилова опубликован на его странице в социальной сети
«Конечно, можно. Неважно, каким способом выкопана могила. Поэтому и в случае срочности, и при ее отсутствии, можно использовать специальную технику, например, тот же экскаватор, шариат это допускает.
В кыргызской традиции привыкли копать просторные могилы для погребения. В текущих условиях надо уменьшить размер могилы. Вырыть компактно, достаточное для того, чтобы уместилось тело и можно было с внешнего казанака уложить тело в нишу и сверху выложить кирпичом», — написано в комментарии.
В последние дни растет число умерших от коронавируса и пневмонии. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 7 человек, всего — 99. От пневмонии за последние сутки умерли 29 человек, всего — 224 человека.
Источник: super.kg
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