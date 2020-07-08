Боронов поручил отозвать медработников из отпусков

Он отметил, что люди нуждаются в помощи медицинских работников.

Премьер-министр Кубатбек Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба поручил Минздраву отозвать всех медицинских работников, находящихся в трудовых отпусках.

Он отметил, что люди нуждаются в помощи медицинских работников.

«Те, кто находится на больничном, пусть лечатся и поправляют свое здоровье. Однако, медицинские работники, находящиеся в полном здравии и в отпусках, должны выйти на работу и помочь своим коллегам, которые сутками дежурят в больницах, принимая больных», - сказал Боронов.

По данным Министерства здравоохранения, сегодня часть медицинских сотрудников находится в трудовом отпуске. Точное число таких медработников не озвучивается.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане всего 29 502 работающих специалиста, которые оказывают практическую помощь в организациях здравоохранения, 8 322 из них – специалисты с высшим медицинским образованием.

Источник: Азаттык