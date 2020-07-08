Выборы наперегонки с болезнью

Выборы в ЖК назначены на осень, 4 октября.
Президент подписал это. С тех пор политические группы забыли о болезненном положении страны, начали заниматься выборами. Еще до назначения дня выборов многие партии во главе с «Ата Мекеном» придали шумную красоту выборам, пошли на объединения, заявляли о готовности к борьбе осенью.
Ненавязчиво замечалось, что вслед за ними готовятся и другие сильные партии. Теперь еще 4 партии сообщили об участии в предстоящих парламентских выборах, направили письмо в ЦИК. Стало известно, это политические партии «Мекен Ынтымагы», «Ордо», «Бирик» и «Бийлик элге». Говорится, что впереди еще много партий будут участвовать.
Согласно избирательным законам Кыргызстана, сдаваемые в ЦИК списки политических партий должны включать в себя граждан старше 21 года, имеющих право избирать и быть избранными. Регистрация списка кандидатов завершится за 45 календарных дней до дня голосования, точней, 20 августа.
Источник: газета «Факты.kg» №14 от 08.07.2020/стр.3
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