Религиозные учреждения тоже передадут под обсервации

На случай усиленного распространения коронавирусной инфекции в стране религиозные учреждения согласны передать в пользование свои здания медресе в качестве обсервации.
Об этом сообщил казы города Оша Убайдулла ажы Сарыбаев. С его слов, «Сулайман Тоо», «Умму Мухаммед» и «Козу кызы Бурмакан» готовы передать здания своих медресе в городе под обсервации.
Представители здравоохранения сообщили об обострении эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, бьют в колокол. Увеличилось количество заболевших коронавирусом.
В связи с этой ситуацией все штабы гражданской обороны пошли на решительные шаги, начали вводить ряд ограничений, готовить дополнительные места в обсервациях. Места организуются в отелях, ресторанах, спортзалах и частных медицинских центрах.
6 июля прошел Совет безопасности страны, был дан ряд предложений. Президент Сооронбай Жээнбеков предложил Республиканскому штабу проанализировать дальнейшее развитие ситуации и усилить прогнозную работу. Также сказал о вероятности приостановки транспортного сообщения между областями.
По состоянию на 7 июля количество заразившихся болезнью COVID-19 достигло 8141 человек. В стационарах - 602 гражданина, из них в реанимации - 21, лечащихся под домашним карантином – 4524, выписанных из больниц – 2916, умерших – 99 человек. Всего от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерло 224 человека.
Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.2
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