Внебольничная пневмония. Что это такое и кто в группе риска?

Сегодня вызывает тревогу внебольничная пневмония и количество случаев этой болезни среди населения Кыргызстана, сказала представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова 8 июля на брифинге в Доме правительства.

Акматова рассказала про внебольничную пневмонию:

«Внебольничная пневмония — это заболевание легких, преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких. Альвеолы заполняются жидкостью или гнойным материалом, вызывают кашель с мокротой, жар, озноб и затрудненное дыхание, в тяжелых случаях кровохаркание. Пневмонию могут вызвать различные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы. Пневмония до сегодняшнего дня регистрировалась и являлась осложнением многих заболеваний инфекционного происхождения.

Пневмония может варьировать от легкой степени до угрожающей жизни. Наиболее опасна для младенцев и детей младшего возраста, для людей старше 65 лет и лиц с ослабленным иммунитетом».

По словам Акматовой, на сегодня пневмония в основном не регистрируется как пневмония, которая является осложнением ОРВИ или гриппа у младенцев и детей младшего возраста. «В основном она опасна для некоторых пожилых людей и для лиц с сердечной недостаточностью или же с хроническими заболеваниями», - рассказала она.

Наиболее распространенным способом передачи микроорганизмов пневмонии являются бактерии и вирусы в воздухе в каком-либо помещении. «Обычно иммунитет человека должен предотвращать заражение организма этими микроорганизмами. Но эти микроорганизмы способны подавлять иммунную систему человека», - рассказала Акматова.

Группы риска:

- лица старше 65 лет,

- дети младше 2 лет с различными признаками и симптомами,

- больные с алкогольной интоксикацией или после приема наркотиков,

- люди с плохим иммунным статусом, с плохим состоянием здоровья,

- пациенты с хроническими заболеваниями, особенно в стадии декомпенсации — это может быть и обструктивный бронхит, и сахарный диабет, и цирроз печени,

- люди, получающие постоянно лекарства, или получающие химиотерапию, которые подавляют иммунную систему человека,

- люди, которые длительное время лежат в постели, или длительное время болеют, лежачие пациенты.

О симптомах пневмонии и советах Министерства здравоохранения можно прочитать здесь.

С марта в Кыргызстане от внебольничной пневмонии скончались 268 человек. Всего зарегистрировано 3695 случаев пневмонии. С выздоровлением на сегодня выписано 1907 пациентов.

Источник: zdorovie.akipress.org