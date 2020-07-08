Где народные представители, называющие себя «мы народные»?

Похоже, правда, у многих из вас не осуществится мечта на предстоящих больших гонках.

В то время как кыргызский народ находится в тяжелом положении, не видно наших говорливых депутатов, элиты, в обычное время точащих зубы, превосходящих друг друга в красноречии. Как говорится «разве джигит тот, кто в тяжкое время для народа жалеет себя?». Как же так, они ушли на каникулы? Суетливо носятся, готовятся к выборам? «Кормильцы народа», вместо этого вы бы вместе сообща прибрали отпуска, помогли народу. Вы все состоятельные люди. Имеете ханские дворцы, отели. Дайте народу. Сделайте временную обсервацию. Выполнили бы такую хорошую работу – остались бы на устах народа. Нет, наоборот, попадаете под проклятия народа, ищете «свежую траву на разных склонах гор». Народ видит, чувствует это.

Похоже, правда, у многих из вас не осуществится мечта на предстоящих больших гонках. Видя в настоящее время положение народа, никто из молодцев - народных представителей не сподобился подать голос. Перед уходом ЖК на каникулы спикер Дастан Жумабеков многих уважил именными золотыми часами на проводах. Для знающего человека это стало равноценно высмеиванию народа. Когда в стране усиливается пандемия, финансовая нехватка, было неразумно награждать друг друга. Почему им перед уходом нельзя было воспользоваться положением правильно, более того, перечислить зарплату государству, сказать хорошие слова, а потом уйти? Не смогли так поступить. За какие совершенные подвиги получили золотые часы, и ушли, не сумев сказать народу ни одного доброго слова? В данное время стало известно, что некоторые депутаты ЖК на местах снова открывают свои штабы. Им не совестно идти на такие шаги? Если вам нужны только выборы, то не забывайте, скоро народ вас достойно изберет. Ждать осталось недолго.

Источник: газета «Факты.kg» №14 от 08.07.2020/стр.3