В Оше тоже начало ухудшаться положение

И в Оше сейчас обостряется эпидемиологическая ситуация.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что такую информацию предоставил координатор по здравоохранению города Оша Кыялбек Ташболотов. Он говорил, что проблему создает дефицит кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ: «По линии спонсорской помощи из Бишкека направлено 17 кислородных концентраторов, 5 из них переданы в медицинское учреждение города Оша. В настоящее время предлагается и рассматривается подготовка в больнице МВД, имеющей соответствующие условия и необходимое медицинское оснащение, 80 мест для больных в тяжелом состоянии»,- сообщал Ташболотов.

В связи с последней ситуацией штаб гражданской обороны в городе Оше пошел на решительные шаги, ввел ряд ограничений. Так, рынки города по понедельникам и четвергам не будут работать, дважды в неделю пройдут дезинфекцию. Также с 10 июля временно не будут проводить пятничные намазы в мечетях на территории города. Наложен запрет на неопределенный срок на работу детских игровых площадок в парках, местах отдыха, торговых центрах, на работу бильярдных залов, интернет клубов, караоке, ночных клубов и бассейнов.

В связи с ухудшением положения местная власть призвала на работу медицинских работников. В городе Ош создается резерв врачей, начали приходить на помощь специалисты частных медицинских клиник для оказания помощи в борьбе с инфекцией COVID-19. Кроме того идет содействие в покрытии расходов мобильных бригад и колл-центров. Наряду с этим в городе началась подготовка более 500 мест для лечения заболевших пневмонией и коронавирусом.

В 7 районах Ошской области в общей сложности подготовлено 1500 мест под обсервацию. Сейчас там находится 115 человек, но все же начали готовить еще дополнительные места, о чем сообщил заместитель главы Ошского областного управления МЧС Нуржан Эштаев.

Отметим, на неопределенный срок наложен запрет на проведение тоев-юбилеев на территории города Оша. Допустившие подобное кафе-рестораны будут оштрафованы, запретят работу до одного месяца. Тои не должны проводиться также в частных жилых домах. Милиция проследит за исполнением.

Два дня назад давший разрешение на той-проводы невесты в Кара-Суу ресторан закрыт на 15 дней. Областная милиция сообщала, там собралось праздновать около 60 человек. Город Ош по количеству заразившихся COVID-19 стоит на втором месте после Бишкека.

По состоянию на 6 июля в городе Оше и области коронавирус выявлен у 1380 человек.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 08.07.2020/стр.2