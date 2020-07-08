«Ожили» вырезающие шкуру с народа

Похоже, весь народ и все земли охватила проклятая болезнь, накрывая черной тучей.

Среди нас оказалось мало не заболевших. Народ мучается, не может получить лекарства. Есть и те, кто хотят такое положение использовать в личных интересах. Некоторые алчные типы продают лекарства, повысив цены в 2-3 раза. Куда смотрит контролирующее цены правительство, антимонопольный комитет? Вроде что-то говорит представитель мэрии, но с его уходом у хапуг тут же обостряются старые привычки, и все остается по-старому. Наверное, общественность поддерживает упразднение комитета, неспособного контролировать цены, принять меры, оштрафовать. Достали. Правительству было бы правильней взять под контроль лекарства, проводящие анализы лаборатории, рентгены-томографии. Не выходит толка. Народ самостоятельно действует. Где же мы остановимся!

Источник: газета «Факты.kg» №14 от 08.07.2020/стр.3