Предприниматели рынка «Орто-Сайский» требуют закрыть базар на карантин

Если мэр не примет меры, они грозят закрыться сами и устроить себе «налоговые каникулы»

Предприниматели Ортосайского базара требуют закрыть на карантин территорию рынка «Кулун-Ата», где они работают. Свое обращение к мэру Бишкека Азизу Суракматову они распространили в СМИ.

По словам авторов обращения, с момента окончания карантина продажи снизились до критической отметки.

«Денег, заработанных нами за июнь, не хватает даже на оплату аренды и налогов, - пишут они. - А ведь у многих из нас есть кредиты, кто-то снимает квартиру, есть матери-одиночки, которым элементарно нечем кормить детей!»

А после введенного 1 июля 2020 года ограничения движения общественного транспорта количество покупателей снизилось на 90 процентов в рабочие дни, в выходные же их нет вовсе, сообщают авторы.

«Как может показаться со стороны, посетители ходят по рынку, но они ничего не покупают, только подвергают опасности заражения себя и нас, работников рынка!» - негодуют предприниматели.

Поэтому в связи с ростом числа заболевших и погибших от COVID-19 в Кыргызстане они требуют закрыть ТРК «Орто-Сайский» на карантин и приостановить все выплаты: за аренду контейнера, земельный налог, патент на ИТД.

«Если наше требование не будет выполнено, мы сами закроемся на карантин! Никаких выплат за аренду контейнера, земельного налога и патента на ИТД мы платить не будем! Если наше правительство не желает заботиться о нас, своих гражданах, мы позаботимся о себе и остальных людях сами!» - предупредили авторы обращения.

Копию они направили в Октябрьскую районную государственную администрацию, Государственную налоговую службу при ПКР и директору рынка «Кулун-Ата» Акуновой Л.А.

Источник: vesti.kg